تعطيل الدراسة فى الكويت اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية

>تعرضت الكويت فجر اليوم الأربعاء لهطول أمطار رعدية متفرقة ما أدى إلى تشكل سيول ببعض المناطق ، وأعلنت وزارة التربية وجامعة الكويت تعطيل الدراسة اليوم لسوء الأحوال الجوية المتوقع استمراره حتى المساء.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) فقد دعت وزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء المواطنين والمقيمين لاسيما قائدى المركبات إلى ضرورة توخى الحيطة والحذر.

بدورها ، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدنى عودة حركة الطيران إلى وضعها الطبيعى فى مطار الكويت بعد تحويل طائرتين إلى مطار الدمام صباح اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من حالة الطقس مع تكاثر السحب وسقوط أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع رياح نشطة قد تزيد سرعتها عن 50 كيلومترا فى الساعة وانخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1500 متر بسبب الغبار فى بعض المناطق.

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