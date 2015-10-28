السودان: 28 قتيلا وجريحا حصيلة الاعتداءات الإثيوبية على حدود البلاد

أكدت وزارة الداخلية السودانية، أن الاعتداءات الإثيوبية الأخيرة على حدود ولاية القضارف السودانية، أسفرت عن 28 قتيلا وجريحا سودانيا، بمناطق "الفشقة، والقريشة، وباسندا، والقلابات" بالولاية.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية السودانية- وفقا لصحيفة "الرأى العام" الصادرة بالخرطوم اليوم الأربعاء- أن الاعتداءات الإثيوبية على حدود ولاية القضارف، أدت إلى مصرع 16 مواطنا، وجرح 12 أخرين، كما تم اختطاف 7 مزارعين، فضلا عن سرقة 295 رأسا من قطعان الماشية والأبقار، مشيرا إلى تعرض القوات الحكومية السودانية على حدود الولاية إلى 6 اعتداءات مباشرة.

وفى سياق متصل، وجه البرلمان السودانى، وزارة الداخلية بضرورة الإسراع فى نشر قوات نظامية لحسم حالات الانفلات الأمنى وتزايد المتمردين على حدود البلاد، خاصة بدارفور ومنطقة آبيى-الحدودية مع جنوب السودان -، ومنطقة الفشقة- على الحدود الإثيوبية- والمعابر الحدودية مع دولة الجنوب.

وطالب رئيس البرلمان السودانى إبراهيم أحمد عمر- فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء- ببسط هيبة الدولة على كل شبر من الأراضى السودانية، مشيرا إلى أهمية التنسيق بين القوات المسلحة والشرطة خلال الفترة المقبلة لمواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق التواجد الأمنى بكافة محليات وولايات السودان.

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