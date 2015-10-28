هالي بيري تعلن طلاقها من زوجها الفرنسي

أعلنت النجمة الأمريكية، هالي بيري، وزوجها الفرنسي، أوليفييه مارتينيز، الليلة عن انفصالهما بعد زواج دام عامين، وإنجابهما لطفل.

أشار الثنائي الشهير بأنه بصدد العمل على إجراءات الطلاق، بعد ان شوهد آخر مرة معاً يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول في لوس أنجلوس.

خبر الطلاق أتى عبر بيان رسمي قالا فيه:

لقد توصلنا بحزن إلى قرار الطلاق، وسنمضي حياتنا بالحب واحترام بعضنا البعض، وبتقاسم كل ما هو في صالح إبننا الوحيد. نحن لا نتمنى لبعضنا سوى السعادة، وآمل أن تحترموا خصوصيتنا وخصوصية إبننا خلال تلك الفترة العصيبة من حياتنا.

ربما شائعات الطلاق التي رافقت الثنائي هذا العام، يعود الى انه شوهدت هالي في شهر أغسطس/ آب من دون خاتم زواج، وعندما سُئلت عنه قالت أنه سقط من إصبعها قبل أشهر بينما كانت تحضر حفل Acapulco International Film Festival.

وكانت قد التقت النجمة السمراء، هالي بيري، بأوليفييه مارتينيز للمرة الأولى في موقع تصوير فيلم Dark Tide في العام 2010، واحتفلت بزواجها منه في 13 يوليو/ تموز 2013، عندما كانت حاملا في طفلهما الوحيد، ماتشيو روبرت.

هالي بيري أم لإبنة من صديقها السابق عارض الأزياء، جابرييل أوبري، تدعى نهلة أرييلا، وتبلغ من العمر 7 سنوات.

وكانت قد تحدثت هالي بيري في نوفمبر 2012 لبرنامج Wendy Williams Show عن مدى رغبة ابنتها نهلة في أن تصبح أخت كبرى، إذ قالت هالي:

كل يوم ندعو الله، وتدعي ابنتي قائلة: يا رب امنحنى سرير بدورين وأخت صغرى.