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رئيس وزراء كردستان العراق يعين وزراء جددا بعد عزله أربعة

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رئيس وزراء كردستان العراق يعين وزراء جددا بعد عزله أربعة رئيس وزراء كردستان العراق يعين وزراء جددا بعد عزله أربعة

عين رئيس وزراء إقليم كردستان العراق وزراء جددا ليحلوا محل أربعة وزراء عزلهم الحزب من فى أسوأ أزمة سياسية منذ سنوات.

وعزل الحزب الديمقراطى الكردستانى الوزراء الأربعة فى وقت سابق هذا الشهر بعدما اتهم حركة كوران التى ينتمون إليها بإثارة احتجاجات عنيفة سقط خلالها قتلى من أجل تحقيق مكاسب سياسية.

وحل سياسيون من الحزب الديمقراطى الكردستانى محل الوزراء المعزولين أمس الثلاثاء فى خطوة وصفها محمد توفيق المسؤول الكبير فى حركة كوران بأنها "غير شرعية وغير قانونية".

والتعيينات الجديدة التى قام بها رئيس الوزراء نيجيرفان البرزانى ترسخ سيطرة الحزب الديمقراطى الكردستانى على شؤون الإقليم شبه المستقل الذى برز كحليف رئيسى للتحالف الذى تقوده الولايات المتحدة ويحارب تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد.
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مصر 365

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