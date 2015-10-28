أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : قوانين البيت وكيف نتعامل مع الطفل العنيد -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع ليلى عمر - حلقة السبت 8-4-2017 -
حبس شخص جديد بقضية سلاح الوراق.. المتهم فيها 3 ضباط -
أمن القاهرة ينجح في استرداد 3 آلاف متر من أراضي الدولة بالتبين -(صور) -
بالصور.. ميناء بورسعيد يستقبل أول سفينة سياحية في 2017 -
الخميس.. إطلاق مبادرة "قلوب مصرية" في مؤتمر صحفي للمعهد القومي -
بوالغيط: الجامعة العربية لا يمكنها إلا أن تساند الشعب السوري المغلوب على أمره -
مقتل 10 من طالبان خلال تبادل لاطلاق النار في باكستان -
منى مينا: قانون التأمين الصحي «ستارة خلفية للخصخصة» -
الوفد: إدارة «هني ويل» بالعاشر تتحدى القانون وتتجاهل مطالب العمال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«تعليم الرياض» يواجه العنف في المدارس ببرنامج «رفق»

Google+ Print

    ترأست مساعدة المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الشؤون التعليمية الدكتورة نجلاء الزامل أمس الاجتماع الأول للجنة برنامج "رفق" وذلك لتفعيل البرنامج الذي أطلقته وزارة التعليم والذي يهدف لخفض العنف في مدارس التعليم العام، وقد بدأ الاجتماع بحضور مديرة إدارة التوجيه واﻹرشاد هياء الناصر واكدت الزامل في بداية اللقاء ان العنف يعد من أكثر الظواهر التي تستدعي الاهتمام والتدخل المبكر والسريع من قبل مؤسسات المجتمع وخاصة التربوية والتعليمية لذلك أولت وزارة التعليم اهتماما بالغا به، فالعنف المدرسي واﻷسري سلوك يتسم بالعدوانية واستخدام القوة ﻹلحاق اﻷذى باﻵخرين لذلك حرصت إدارة تعليم الرياض على تطبيق هذا البرنامج في هذا العام الدراسي ف"رفق" يساعد على الحد من العنف واﻹذاء بكافة أشكاله وهذا يتطلب جهود حثيثة لمواجهته وإيصال رسائل وأهداف البرنامج بطرق مبتكرة ومؤثرة. بعد ذلك قدمت مديرة إدارة التوجيه واﻹرشاد هياء الناصر فكرة موجزة عن البرنامج وقالت: إن تفعيل البرنامج لا يقتصر على إدارة التوجيه واﻹرشاد بل لا بد من مساندة ومشاركة بعض الإدارات لضمان نجاحه ولتعم الفائدة على جميع فئات المجتمع وأكدت الناصر على أهمية رفع الخطط المقترحة لدراستها واعتمادها ووضحت أن الدور اﻷساسي والرئيس يقع على عاتق مدير ومديرة المدرسه متمثلآ في سرعة معالجة حالات العنف كما يجب عليهما أن يعيا واجبهما تجاه هذه الحالات باكتشافها مبكرآ والرفع سريعا عنها.

بعد ذلك استعرضت مشرفة التوجيه والإرشاد اﻷستاذة ماجدة عبيد أهداف البرنامج وأهميته من الناحيتين النظرية والتطبيقية.

كما تحدثت عن فعاليات البرنامج على مستوى كل من (إدارة التعليم - المكاتب - المدارس - أساليب الكشف - التدخل المبكر - اﻷساليب اﻹرشادية و العلاجية) ثم عرضت نماذج الاستمارات التي سيتم من خلالها رصد حالات العنف لتتم تعبئة بنودها في المدارس ورفعها للجنة لمعالجتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية