«تعليم الرياض» يواجه العنف في المدارس ببرنامج «رفق»

ترأست مساعدة المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الشؤون التعليمية الدكتورة نجلاء الزامل أمس الاجتماع الأول للجنة برنامج "رفق" وذلك لتفعيل البرنامج الذي أطلقته وزارة التعليم والذي يهدف لخفض العنف في مدارس التعليم العام، وقد بدأ الاجتماع بحضور مديرة إدارة التوجيه واﻹرشاد هياء الناصر واكدت الزامل في بداية اللقاء ان العنف يعد من أكثر الظواهر التي تستدعي الاهتمام والتدخل المبكر والسريع من قبل مؤسسات المجتمع وخاصة التربوية والتعليمية لذلك أولت وزارة التعليم اهتماما بالغا به، فالعنف المدرسي واﻷسري سلوك يتسم بالعدوانية واستخدام القوة ﻹلحاق اﻷذى باﻵخرين لذلك حرصت إدارة تعليم الرياض على تطبيق هذا البرنامج في هذا العام الدراسي ف"رفق" يساعد على الحد من العنف واﻹذاء بكافة أشكاله وهذا يتطلب جهود حثيثة لمواجهته وإيصال رسائل وأهداف البرنامج بطرق مبتكرة ومؤثرة. بعد ذلك قدمت مديرة إدارة التوجيه واﻹرشاد هياء الناصر فكرة موجزة عن البرنامج وقالت: إن تفعيل البرنامج لا يقتصر على إدارة التوجيه واﻹرشاد بل لا بد من مساندة ومشاركة بعض الإدارات لضمان نجاحه ولتعم الفائدة على جميع فئات المجتمع وأكدت الناصر على أهمية رفع الخطط المقترحة لدراستها واعتمادها ووضحت أن الدور اﻷساسي والرئيس يقع على عاتق مدير ومديرة المدرسه متمثلآ في سرعة معالجة حالات العنف كما يجب عليهما أن يعيا واجبهما تجاه هذه الحالات باكتشافها مبكرآ والرفع سريعا عنها.

بعد ذلك استعرضت مشرفة التوجيه والإرشاد اﻷستاذة ماجدة عبيد أهداف البرنامج وأهميته من الناحيتين النظرية والتطبيقية.

كما تحدثت عن فعاليات البرنامج على مستوى كل من (إدارة التعليم - المكاتب - المدارس - أساليب الكشف - التدخل المبكر - اﻷساليب اﻹرشادية و العلاجية) ثم عرضت نماذج الاستمارات التي سيتم من خلالها رصد حالات العنف لتتم تعبئة بنودها في المدارس ورفعها للجنة لمعالجتها.