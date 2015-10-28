الرئيس الصومالي يستقبل وزراء «المالية» و«الزراعة» و«الشؤون الإسلامية»

استقبل فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية في مقر إقامته بقصر الملك سعود أمس، وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية العضو المنتدب المهندس يوسف البسام، فيما حضره من الجانب الصومالي سفير جمهورية الصومال لدى المملكة طاهر محمود جيلي.

كما استقبل الرئيس الصومالي وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي. وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين خصوصاً ما يتعلق بالمجال الزراعي.

حضر الاستقبال سفير الصومال لدى المملكة طاهر محمود جيلي.

كما استقبل وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال سفير الصومال لدى المملكة طاهر محمود جيلي.