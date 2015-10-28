انتخاب مجلس إدارة جديد لجمعية إبصار الخيرية

جدة - ياسر الجاروشة

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز رعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز أمس اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية إبصار الخيرية بفندق جدة حياة بارك، وذلك بحضور د. أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية رئيس مجلس إدارة جمعية إبصار، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بجدة، وأعضاء الجمعية. ورحب سموه بالحضور من الأعضاء، منوهاً بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لذوي الإعاقة في المملكة على اختلاف فئاتها، وأشاد باللفتة الأبوية الكريمة بصدور الأمر الكريم بزيادة مكافآت طلاب وطالبات ذوي الإعاقة البصرية والسمعية والفكرية وشموله أصحاب الإعاقة الجسمية والصحي، مثمناً للمقام الكريم الرعاية التي يتلقاها أبناء وبنات المملكة من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وتلمسه -حفظه الله- لاحتياجات هذه الفئة الغالية علينا جميعاً.

كما وجه الأمير خالد بن طلال شكره الجزيل لأعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت مدة دورتهم بعد أن قدموا دوراً لخدمة الجمعية على مدى السنوات السابقة، مشيراً إلى أن ما تم تحقيقه من إنجازات رسخت من ثقافة خدمة الإعاقة البصرية محلياً وإقليمياً، بالعمل الجاد الدؤوب بفضل الله ثم دعم صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للجمعية، وما قدمته حكومتنا الرشيدة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والتي تعمل بجهد متواصل على الرقي برسالة العمل الخيري النموذجي.وشهد الاجتماع مناقشة عدم استلام الجمعية للمكرمة الملكية المخصصة للجمعيات الخيرية المرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية؛ حيث تمت مخاطبة الجمعية للوزارة أكثر من مرة، وحتى تاريخه لم تتسلم الجمعية حصتها من المكرمة الملكية رغم أن الجمعيات الخيرية حصلت على حصصها بمبالغ تراوحت ما بين مليون وعشرة ملايين ريال.وكشف الاجتماع عن متابعة الجمعية حيال تأخر صرف هذه المكرمة مع مركز التنمية الاجتماعية بجدة، والذي أفاد بأن الوزارة علقت صرف حصة الجمعية بسبب ملاحظات المراجع القانوني حول العقد المبرم بين الجمعية وشركة نور للخدمات البصرية، رغم موافقة الوزارة على تأسيس هذه الشركة منذ عامين لخدمة الجمعية على أن تكون شركة مستقلة وفق أنظمة ولوائح وزارة التجارة، وأن يخصص جزء من أرباحها لصالح الجمعية، بالإضافة إلى أنه لا يوجد أي مادة نظامية تمنع تعاقد الجمعية مع الشركة، فيما جددت الجمعية طلبها للوزارة بصرف حصتها من المكرمة الملكية لما لها من دور كبير في إعادة عدد من البرامج المهمة في الجمعية واستمرارية العمل بعقد شركة نور وفق النظام المعمول به.وفي سياق الاجتماع، شهد الأمير خالد بن طلال مراسم انتهاء دورة مجلس الإدارة والبت في انتخابات مجلس الإدارة الجديد المكون من تسعة أعضاء تم انتخابهم بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية من بين 17 عضواً، وخلصت نتيجة التصويت إلى ترشيح كل من م. عبدالعزيز حنفي 23 صوتا، محمد توفيق بلو 23 صوتا، د. أحمد محمد علي 22 صوتا، معتصم علي رضا زينل 19 صوتا، د. عائشة عباس نتو 16 صوتا كأول امرأة تدخل تشكيل مجلس الجمعية منذ إنشائها، د. سامي ساعاتي 15 صوتا، د. عبدالعزيز السبيل 15 صوتا، د. هشام جمجوم 13 صوتا، عبدالرحمن الحصيني 11 صوتا.بعد ذلك ترشيح أحمد محمد علي رئيساً لمجلس إدارة إبصار، وتم تعيين م. عبدالعزيز حنفي نائباً له، فيما تم تعيين الدكتور سامي ساعاتي أميناً للصندوق، كما تم تشكيل اللجان التنفيذية، الاستثمار وتنمية الموارد المالية، البرامج الطبية وإعادة التأهيل، المساعدات والخدمات الإنسانية ولجنة الإعلام والعلاقات العامة.