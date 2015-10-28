«الداخلية» تؤكد سلامة صناديق الاقتراع بكافة اللجان الفرعية

أكد مصدر أمني مسؤول بغرفة عمليات وزارة الداخلية سلامة صناديق الاقتراع بكافة اللجان والمقار الانتخابية على مستوى الجمهورية، وذلك قبيل بدء اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة للمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، أن القوات المكلفة بتأمين العملية الانتخابية قامت تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بتكثيف الإجراءات الأمنية على كل اللجان والمقار الانتخابية في أعقاب انتهاء عملية التصويت في التاسعة من مساء الثلاثاء لضمان حماية صناديق الاقتراع والحيلولة دون وقوع أي محاولة من عناصر تنظيم الإخوان لاقتحام أي من اللجان أو المقار الانتخابية فضلاً عن تكثيف المرور والدوريات الأمنية بالمناطق المحيطة باللجان بعد إغلاق صناديق الاقتراع للحيلولة دون أي محاولة للعبث بها ليلاً.

وأكد المصدر انتظام الخدمات الأمنية بجميع اللجان والمقار اﻻنتخابية على مستوى الـ14 محافظة التي تشهد جولة الإعادة للمرحلة الأولى من اﻻنتخابات البرلمانية منذ الساعة السادسة من صباح الأربعاء، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الحالة الأمنية مستقرة وهادئة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.