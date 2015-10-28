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بالأسماء| مقتل 3 أشخاص وإصابة 8آخرين في انهيار عقار بأبو قير في الإسكندرية

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بالأسماء| مقتل 3 أشخاص وإصابة 8آخرين في انهيار عقار بأبو قير في الإسكندرية بالأسماء| مقتل 3 أشخاص وإصابة 8آخرين في انهيار عقار بأبو قير في الإسكندرية

انهيار عقار

لقي 3 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 8 آخرين، في انهيار عقار في الإسكندرية.

وقال اللواء عادل سلامة رئيس حي المنتزه ثاني بالإسكندرية، إنه انهار عقار اليوم بمنطقة أبو قير شرق الإسكندرية، و مازال هناك أشخاص تحت الأنقاض.

وأكد “سلامة”، أن الأجهزة التنفيذية بالحى و قوات الأمن والحماية المدينة، قد توجهت فور وقوع الكارثة، ومازالت عمليات البحث عن ناجين أو ضحايا من تحت الأنقاض مستمرة إلى الآن.

وصرح  إبراهيم الروبي مدير إدارة الطوارئ بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، أن  المتوفين الثلاثة هم : ليلى على حسن 40 سنة – جنة ابراهيم حسن 4سنوات- هناء نصير محمد 39 سنة، و المصابين 8  أشخاص منهم : 5 إصابات شديدة وتم نقلهم إلى المستشفى الرئيسى الجامعى ، بالإضافة إلى 3 إصابات خفيفة وموجودين بمستشفى أبو قير.

 

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