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مجلس الوزراء يقرر اعتبار اليوم نصف يوم عمل لتمكين الناخبين من التصويت

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مجلس الوزراء يقرر اعتبار اليوم نصف يوم عمل لتمكين الناخبين من التصويت مجلس الوزراء يقرر اعتبار اليوم نصف يوم عمل لتمكين الناخبين من التصويت

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، توجيهاته إلى كافة الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، وكافة وحدات الجهاز الإداري بالدولة، باعتبار اليوم الأربعاء الموافق 28/10/2015، نصف يوم عمل للعاملين بالجهازالإداري، وذلك بهدف تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري بالتصويت، لاختيار ممثليهم في جولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

وناشد رئيس الوزراء القطاع الخاص، بتقديم التيسيرات اللازمة للعاملين لديه وخاصة المغتربين منهم لممارسة حقهم الدستورى في الانتخابات البرلمانية.

 

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