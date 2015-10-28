شغب ومواجهات فى مدينة أردنية بسبب اعتقال شخص

أفادت وسائل إعلام أردنية بأن قوات الدرك تدخلت بالغاز المسيل للدموع فجر الأربعاء لتفريق محتجين قام بعضهم بالاعتداء على مركز الترخيص فى منطقة الصريح بمحافظة إربد شمال الأردن احتجاجا على قيام مركز أمنى باعتقال شخص.

ونقلت صحيفة "الغد" على موقعها الإلكترونى عن شهود عيان أن اعتقال الشخص جاء على خلفية مشاجرة مع آخر، حيث قام رئيس المركز بتوقيف الأول وإخلاء سبيل الطرف الثانى، مشيرين إلى أن المركز الأمنى أصر على توقيفه رغم تقديم جميع الكفالات من أجل إخلاء سبيله.

وأشاروا إلى أن بعض المحتجين قاموا بعد اعتدائهم على مركز الترخيص وتدخل قوات الدرك بنقل احتجاجهم إلى شارع رئيسى وإغلاقه بالحجارة والإطارات المطاطية المشتعلة.

وقالوا أن قوات الدرك تدخلت مرة أخرى بالغاز المسيل للدموع وقامت بتفريق المحتجين، فيما اضطر سكان منازل لإخلائها نتيجة إطلاق الغاز المسيلللدموع الذى استمر نحو أربع ساعات.

وأكد مصر أمنى للصحيفة أنه تم اعتقال ثمانية أشخاص من المشاركين فى أعمال الشغب، وأشار إلى أنه تم فتح تحقيق بالحادثة للوقوف على أسبابها وملاحقة المعتدين على مركز الترخيص.

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