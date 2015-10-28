ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال باكستان المدمر إلى 258 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب باكستان مؤخرا إلى 258 قتيلا وأكثر من 1500 مصاب.

وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية اليوم الأربعاء أن الزلزال تسبب في تدمير 8453 منزلا و113 مدرسة في مناطق شمال غربي باكستان، مشيرة إلى أن عمليات الإغاثة مازالت مستمرة لمساعدة الأشخاص العالقين والمتضررين جراء الهزة الأرضية التي بلغت قوتها 7ر7 درجة على مقياس ريختر.

من جانبهم، طالب سكان عدة بلدات بشمال غربي باكستان الحكومة بتقديم مساعدات عاجلة لهم لإعادة بناء منازلهم المتضررة من الزلزال، وذلك بعد أن أمضوا ليلتين على التوالي عند أقاربهم أو أصدقائهم.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف قد وصف الزلزال القوي الذي ضرب بلاده مؤخرا ب”المأساة” ووجه السلطات بالعمل على مساعدة المتضررين وتقديم كل ما يحتاجونه من مواد أساسية.