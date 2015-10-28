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وول ستريت: واشنطن تدرس نشر طائرات أباتشى فى العراق

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وول ستريت: واشنطن تدرس نشر طائرات أباتشى فى العراق وول ستريت: واشنطن تدرس نشر طائرات أباتشى فى العراق

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم عن مسئولين أمريكيين قولهم أن البيت الأبيض يدرس جديا نشر سرب من طائرات الأباتشى فى العراق وذلك فى إطار حزمة من برامج المساعدات الجديدة للتصدى لتنظيم داعش.

وقال مسئولون أمريكيون، وفقا للصحيفة، أن هذه الخطوة تتطلب نشر مئات إضافية من القوات الأمريكية فى العراق، وأضافت الصحيفة " أن مسئولين بالجيش الأمريكى أوصوا صراحةًً بنشر عدد من القوات البرية الأمريكية فى سوريا للمرة الأولى.

وتابعت "وول ستريت جورنال"، قائلة " أن مسئولين بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قدموا توصية إلى البيت الأبيض لنشر نحو ثمانى طائرات هليكوبتر من طراز أباتشى فى العراق للعمل بالتعاون مع القوات الموجودة على الأرض بهدف ضرب أهداف تابعة لتنظيم داعش.

كما اقترحت البنتاجون- حسب الصحيفة- دفع عدد صغير من المستشارين العسكريين إلى الخطوط الأمامية للعمل مع القوات العراقية ومن الممكن التعاون مع مقاتلى المعارضة المعتدلة داخل سوريا.

ونقلت الصحيفة عن أحد كبار المسئولين العسكريين الأمريكيين، قوله " أنه من المرجح أن تعزز البنتاجون القدرات الاستخبارية العراقية من خلال مجموعة من العسكريين على الأرض كأحد نقاط التنسيق بين الولايات المتحدة والعراق".

وتشير الصحيفة الامريكية إلى تزايد الضغوط على إدارة الرئيس باراك أوباما خلال الأسابيع الأخيرة فى أعقاب فشل برنامج تدريب 15 ألفا من مقاتلى المعارضة السورية على مدى ثلاث سنوات، والذى خُصِص له 500 مليون دولار.

وقالت أن البيت الأبيض لم يتخذ بعد قرارا بشأن نشر مزيد من القوات أو المعدات العسكرية، غير أن وزير الدفاع الأمريكى اشتون كارتر قال- خلال شهادته أمام مجلس الشيوخ يوم الاثنين الماضى- " أنه يتوقع تكثيف الضربات الجوية بما فى ذلك إرسال مزيد من الطائرات الأمريكية والتابعة لدول التحالف الدولى لاستهداف عناصر تنظيم داعش بمعدل أكبر".
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