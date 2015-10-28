سرطان الثدى يتأثر بالجانب الوراثى للمرأة

سرطان الثدى أحد أخطر الأمراض التى يمكن أن تصيب المرأة فى مراحل مختلفة من عمرها، ويأتى سرطان الثدى على قائمة الأمراض المسببة لوفاة النساء على مستوى العالم.

أسباب الإصابة بسرطان الثدى

>هناك العديد من الأسباب المسئولة عن الإصابة بسرطان الثدى لدى النساء، يأتى على رأسها العوامل الوراثية، وذلك تبعا لرأى أستاذ الجراحة العامة الدكتور إبراهيم كامل عيادة.

يوضح كامل أن فرص الإصابة بسرطان الثدى ترتفع بصورة شديدة فى حالة وجود حالات وراثية لدى المرأة وخاصة إصابة الأم والجدة والخالات.

تشخيص سرطان الثدى

>الكشف المبكر من أهم سبل علاج سرطان الثدى، حيث يؤكد عيادة أن تأخر تشخيص سرطان الثدى، يسهم بصورة كبيرة فى زيادة حدة أعراض وتطور المرض، وهو ما يعسر من سبل علاجه فى المراحل التالية.

يشدد عيادة على ضرورة إجراء الكشف الدورى عن سرطان الثدى مرة كل عام بعد سن الأربعين وفى حالة وجود حالات وراثية يفضل أن يتم الكشف الدورى مرة كل ستة أشهر، من نهاية الثلاثينيات.