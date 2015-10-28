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اليوم| الحكم في إلغاء نتائج المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية

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اليوم| الحكم في إلغاء نتائج المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية اليوم| الحكم في إلغاء نتائج المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية

تصدر دائرة الفحص بالدائرة الحادية عشربالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حجازي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، الحكم في الطعنين المقامين من أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال، والذي طالب خلالهما بإلغاء نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

وقضت محكمة القضاء الإداري، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة المختصة بنظر الطعون الانتخابية في محكمة النقض، وذكر الطاعن أن تعنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية تجاه القائمة التي يمثلها وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح قائمة الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، أدى إلى إهدار حقه في عمل الدعاية الكافية في المواعيد المقررة.

وأضاف أنه قدم للمحكمة ما يثبت مخالفة اللجنة العليا للانتخابات، بإدراج اسم المرشح يوسف عبد اللطيف هنداوى، في قائمتى “نداء ” و”تيار الاستقلال”.

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