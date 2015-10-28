محافظ السويس: لا إصابات من جراء سيول السخنة

أكد اللواء العربى السروى محافظ السويس أنه لا إصابات من جراء سيول السخنة، مشيرا إلى أن سقوط الصخور أكثر إضرارا بالطريق من مياه السيول التى تركزت بمطقة وادى الدوم وأن سيارات الإسعاف منتشرة بالمنطقة لتقديم خدماتها.

وقال المحافظ، إن سيول جارفة بالعين السخنة بالسويس أدت لمحاصرة 50 راكبا من الشرقية وقطع الطريق وشلل بحركة المرور على الطريق السريع الذى يربط السويس والقاهرة بالسخنة والزعفرانة والغردقة.

وأكد السروى، أن جهود قوات مكافحة آثار السيل تؤكد قرب فتح الطريق وتمهيد المنطقة المضارة وتنبيه قائدى السيارات لها لتوخى الحذر.

كما قام العميد محمد الدفراوى مدير إدارة المرور بفتح طرق سير فرعية لفتح الطريق تدريجيا و فك حصار السيل لقوافل السيارات التى احتجزها السيل وتم إخطار اللواء العربى السروى محافظ السويس الذى أكد أن السيل جار محاصرته.

وأكد مدير الأمن اللواء جمال عبد البارى أن رفع آثار السيل سيستغرق ساعتين وجار التنسيق مع مديريات أمن القاهرة والبحر الأحمر وإدارة الطريق الحر القطامية السخنة.