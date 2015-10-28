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حبس "مبيض محارة" 4 أيام لحيازته أسلحة وذخيرة بالطالبية

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حبس "مبيض محارة" 4 أيام لحيازته أسلحة وذخيرة بالطالبية حبس "مبيض محارة" 4 أيام لحيازته أسلحة وذخيرة بالطالبية
أمرت نيابة العمرانية، بحبس مبيض محارة 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخيرة.

واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، وكشفت تحريات المباحث أن المتهم بحوزته أسلحة داخل مسكنه بدائرة قسم الطالبية، وبإعداد كمين له قُبِضَ عليه.

وردت معلومات للمقدم محمد ربيع، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية تفيد حيازة مبيض محارة لأسلحة نارية داخل مسكنه، وبالحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين له، والقبض عليه وبحوزته بندقية وفرد خرطوش و90 طلقة.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات لاستخدامها فى الدفاع عن نفسه، وحُرِّرَ محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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