ضبط عاطل هارب من المؤبد بحوزته 3 كيلو بانجو و"طبنجة" بالشرقية

تمكن ضباط مباحث صان الحجر، بالشرقية، مساء أمس الثلاثاء، برئاسة اللواء عبد اللطيف الحناوي مدير المباحث الجنائية، من ضبط عاطل هارب من عقوبة المؤبد وبحوزته 3 كيلو جرام بانجو و"طبنجة برتا" .

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد محمود إبراهيم مأمور مركز شرطة صان الحجر، يفيد بتمكن النقيب محمود كمال رئيس مباحث صان ومعاونيه الملازم أول أحمد دياب والملازم أول محمد عرفة، من ضبط "محمد م م ج " وشهرته محمد البياضي 27 سنة عاطل ومقيم أوعريضة دائرة المركز ،وتبين أنه مطلوب للتنفيذ عليه في القضية رقم 19734 لسنة 2013 جنايات الحسينية ،سرقة وخطف والصادر ضده حكم بعقوبة المؤبد ،وضبط بحوزته سلاح ناري طبنجة برتا مطموسة الأرقام وطلقتين ،و3 كيلو بانجو .

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7371 جنايات صان الحجر.

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