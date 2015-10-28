ضبط 1665 مخالفة مرورية و739 متهمًا هاربًا من تنفيذ أحكام بالبحيرة

قاد اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة أمنية مكبرة، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية، والعميد حازم حسن وكيل المباحث، عن ضبط "م.ع.ح.م"، سن 30، عامل بأحد شركات التأمين ومقيم بعزبة الصيرفى مركز إيتاى البارود، وبحوزته دفتر تأمين إجبارى للسيارات منسوب صدوره للشركة التى يعمل بها "يشتبه كونه مزورًا"، وبالاستعلام من الشركة أفادت أن الدفتر غير صادر منها، وبمواجهة المتهم قرر أن اليوم أول عمله بالشركة ولا يعلم كون الدفتر مزورًا أم لا، وتحرر المحضر 22364 /2015 جنح مركز إيتاى البارود.

كما تمكنت الحملة من 739 متهمًا هاربين من تنفيذ أحكام منهم 4 جنائية، و286 حبس جزئى، و57 حبس مستأنف و350 غرامات جزئية و21 غرامـات مستأنفــة و21 مخالفات، بجانب 6220 مبالغ مالية، وتمكنت أيضًا من ضبط 1665 مخالفة مرورية متنوعة، وجارى استمرار الحملات للعمل على ضبط العناصر الخارجة عن القانون، ومنع ما يخل بالأمن بدائرة المحافظة.