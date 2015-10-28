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شرطة النقل والمواصلات تضبط عامل بمحطة سكة حديد مصر هارب من "مؤبد"

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شرطة النقل والمواصلات تضبط عامل بمحطة سكة حديد مصر هارب من "مؤبد" شرطة النقل والمواصلات تضبط عامل بمحطة سكة حديد مصر هارب من "مؤبد"
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة، من ضبط "ر. م" 27 سنة عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، بنوع الاشتباه أثناء وجوده داخل أحد القطارات المخزنة برصيف 1 بمحطة سكك حديد .

وتبين بعد الكشف، أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى القضية رقم 5268/2013 جنايات قسم شرطة ثان الرمل (مخدرات) حصر رقم 204/2014 ومحكوم عليه غيابى بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة وكفالة 100 ألف جنيه.

وأمر اللواء محمد يوسف، مدير شرطة النقل والمواصلات، بتحرير المحضر رقم 18/206 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة، وجارى إرساله بالمتهم لقسم شرطة الأزبكية لقيده وعرضه على النيابة.

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