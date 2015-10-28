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ضبط 8 قطع سلاح نارى بدون ترخيص و796 مخالفة مرورية بالمنيا

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ضبط 8 قطع سلاح نارى بدون ترخيص و796 مخالفة مرورية بالمنيا ضبط 8 قطع سلاح نارى بدون ترخيص و796 مخالفة مرورية بالمنيا
تمكنت مديرية أمن المنيا من ضبط كمية من الأسلحة والمواد المخدرة والمخالفات المرورية خلال حملة أمنية لضبط الشارع، وتكثيف التواجد الأمنى.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 130 حكماً قضائياً، وضبط 796 مخالفة مرورية، وضبط 18 دراجة بخارية بدون لوحات، كما تم ضبط 8 قطع سلاح، و22 طلقة نارية عبارة عن 4 بنادق آلية وخرطوش وفردين محلى الصنع و22 طلقة نارية.

تم التحفظ على المضبوطات، فيما أسفرت نتائج الحملة عن القبض على تاجر مواشٍ يدعى "أحمد.ص.ع" 32 سنة، ومقيم ديرويط الشريف بأسيوط، وبحوزته 11 قطعة من جوهر الحشيش المخدر ومبلغ 250 جنيها وهاتف محمول بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة برقم 7298 لسنة 2015 إدارى مركز ملوى، وتولت النيابة التحقيق.

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