اللحم المفروم المغلف من "اللحوم المصنعة" والحل فى منافذ الجيش ووزارة الزراعة

فى هذا السياق، تجيب الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، مشيرة إلى أن اللحوم المفرومة المتواجدة فى المحلات أو المغلفة تندرج تحت بند اللحوم المصنعة، التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون بما يعادل ثلاثة أضعاف الكمية الموجودة فى التصنيف العالمى للدهون، وأيضا تحتوى على نسبة من بقايا الحيوانات.
وتضيف أخصائية التغذية العلاجية، أنه عند صناعة اللحم المفروم يتم إضافة نسبة قليلة من اللحوم المفرومة أو البروتين النباتى، والإكثار من وضع الدهون المشبعة، وهذا ما يجعلها عالية السعرات الحرارية وتسبب الإصابة بالعديد من الأمراض كارتفاع نسبة الكولسترول والإصابة بأمراض القلب والسكر والجلطات القلبية والمخ.
كما أكدت أخصائية التغذية العلاجية، أن إضافة الأملاح المتعددة فى صنع اللحوم المفرومة يسمح بحفظها لأطول فترة ممكنة ولكنه يضر الجهاز العصبى لدى الكبار والصغار ويعرض الأطفال للإصابة بالربو.
وتنصح أخصائية التغذية العلاجية، بعدم شراء اللحوم المفرومة المغلفة، واستبدلها باللحوم البلدى المتواجدة فى الكثير من المحلات التابعة للجيش أو وزارة الزراعة لأنها صحية، كما أنه رخيصة الثمن.
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