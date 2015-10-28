بالفيديو.. لفظ خارج من قبطية على قوائم "النور" لـ"نجيب جبرائيل"على الهواء

قال المحامى نجيب جبرائيل، إن حزب النور يعتبره العدو اللدود له منذ أن رفع قضية بحل الحزب فى القضاء المستعجل، وأنه من مؤسسى حملة "لا للأحزاب الدينية" لإسقاط الحزب السلفى، مضيفاً أنه أول من أطلق لفظ "من انضموا لحزب النور هم خونة للوطن وخونة للدين".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء"، على فضائية "دريم"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن من انضموا من الأقباط على قوائم حزب النور "عار على المسيحيين والوطن"، نافياً ما ذكرته سوزان سمير المرشحة القبطية على قوائم النور بأنه التقى صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور قائلاً:"لم أتقابل مع صلاح عبد المعبود إلا مرة واحدة"، والتى ردت قائلة "قلت تليفونيا وليس مقابلة.. احنا مش عار"، ورد جبرائيل قائلاً: "اخرسى"، وردت سوزان سمير بألفاظ خارجة على الهواء.

وقالت سوزان سمير لـ"نجيب جبرائيل" :"انت معروف تاريخك.. وانت بتعمل فتنة طائفية"، مستطردة: "انت اللى زقتنى.. وانت اللى بعتنى.. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولولا إن انا وقفت على باب النائب العام وفضلت أهلل فى أحداث ماسبيرو كان زمانك اتحبست".

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