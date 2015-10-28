"الصحفيين": إعلان أسماء الأعضاء المزورين وسنحيل شهادات المؤهل للنيابة

أكد محمد شبانة، أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، أنه سيتم إعلان أسماء الأعضاء الذين قاموا بتزوير شهادات المؤهل الدراسى، وذلك عقب انتهاء الجامعات المصرية من فحص الشهادات، مضيفاً:" كل شخص زور لابد أن يُعرف للرأى العام".

وأضاف شبانة لـ"اليوم السابع"، أن نقابة الصحفيين ستحول الشهادات المزورة للنيابة العامة، متابعا" أى شخص أخد بدل تكنولوجيا سنطالب برده وسوف يتحول لنيابة الأموال العامة حتى يكون عبرة للغير".

كان محمد شبانة، أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، أعلن أنه تم اكتشاف شهادات مؤهل مزورة أخرى لأعضاء جدد، بحيث يرتفع عدد الأعضاء الذين تم اكتشاف تزويرهم لشهادة المؤهل إلى 12 بجامعة القاهرة، وذلك أثناء عملية تنقية جداول المقيدين بالنقابة.

وأوضح شبانة، أن النقابة فى انتظار رد باقى جامعات مصر بعد فحصها لشهادات مؤهل الأعضاء، مؤكدا أنه سيتم مناقشة هذا الأمر خلال اجتماع مجلس النقابة القادم.