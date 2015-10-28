"الوفد": قادرون على الحشد فى الدلتا وسنتقدم فى نتائج المرحلة الثانية

قال حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، إن المرحلة الثانية ستشهد تقدما لحزب الوفد أكثر مما أحرزه فى المرحلة الأولى، مشيراً إلى أن الحزب وفقا لكل نتائج الاستحقاقات السابقة فإن تمركزه وقدرته على الحشد متمركز فى الدلتا، مشيراً إلى أن نسبة الأحزاب التى حصلت عليها ليست بالسيئة لكنها اكبر من المتوقع.

وأضاف الخولى لـ"اليوم السابع"، أن حزب الوفد تعرض خلال المرحلة الأولى للتراجع بسبب قلة تمثيله فى محافظات المرحلة الأولى، علاوة على ثغرة تعديل الصفة الحزبية التى أدت إلى تغيير صفة ما يقرب من 30 مرشحا من الوفد إلى أحزاب أخرى، علاوة على أن حزب الوفد يتعرض لأزمات مالية ولم ينفق خلال الانتخابات ما أنفقه مرشح واحد من أحزاب أخرى.

واستبعد الخولى، حدوث أى تحالفات بين الأحزاب السياسية فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية معللاً ذلك بإجراء الانتخابات بالنظام الفردى، وهو ما يجعل كل مرشح حر التصرف فى تحالفاته الانتخابية بحسب طبيعة المعركة فى دائرته الانتخابية.

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