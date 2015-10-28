الداخلية: سلامة صناديق الاقتراع وانتظام الخدمات الأمنية بجميع اللجان الانتخابية

أكد مصدر أمنى مسئول بغرفة عمليات وزارة الداخلية سلامة صناديق الاقتراع بكافة اللجان والمقار الانتخابية على مستوى الجمهورية، وذلك قبيل بدء اليوم الثانى والأخير اليوم الأربعاء من جولة الإعادة للمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، والتى تجرى بـ 14 محافظة.

وأوضح المصدر الأمنى في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط صباح اليوم الأربعاء، أن القوات المكلفة بتأمين العملية الانتخابية قامت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الإجراءات الأمنية على كل اللجان والمقار الانتخابية فى أعقاب انتهاء عملية التصويت فى التاسعة من مساء الليلة الماضية، لضمان حماية صناديق الاقتراع، والحيلولة دون وقوع أى محاولة من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى لاقتحام أى من اللجان أو المقار الانتخابية ، فضلا عن تكثيف المرور والدوريات الأمنية بالمناطق المحيطة باللجان بعد إغلاق صناديق الاقتراع، للحيلولة دون أى محاولة للعبث بها ليلا.

وأكد المصدر الأمنى انتظام الخدمات الأمنية بجميع اللجان والمقار الانتخابية على مستوى الـ 14 محافظة التى تشهد جولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية منذ الساعة السادسة من صباح اليوم ، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن الحالة الأمنية مستقرة وهادئة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.