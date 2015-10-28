"المصريين الأحرار":تحالفاتنا وفق كل دائرة..ولا نعادى سوى التيارات الدينية

قال شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إن الحزب يقيم تحالفاته الانتخابية فى المرحلة الثانية من الانتخابات بحسب كل دائرة، لافتًا إلى أن الحزب ليس له تحالفاً على مستوى الجمهورية ولا يعادى سوى التيارات الدينية.

وأضاف وجيه، لـ"اليوم السابع"، أن الحزب يقيم المنافسة فى كل دائرة انتخابية، ويجرى هذه التحالفات الانتخابية فى ضوء ما يحقق له المنافسة القوية وما يرجح من كفة مرشحه، سواء من خلال التحالف مع مرشح مستقل أو مرشح حزبى، قائلاً "تحالفاتنا محلية فى كل الدوائر".

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