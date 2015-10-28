بالفيديو..قيادى حزبى لمرشحة النور:الأعضاء يصافحونكِ؟ وترد:بيعملوا أكتر من كده

قال أيمن شندى عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة المحليات بحزب المصريين الأحرار، إنه يلقى بالعتاب على اللجنة العليا للانتخابات التى صاغت قانون الانتخابات من البداية، والتفرقة بين العنصر القبطى والمواطن المصرى، وذلك بتحديد عدد مقاعد الأقباط.

ووجه شندى سؤالاً للمرشحة القبطية على قائمة حزب النور سوزان سمير، ضيفة برنامج "العاشرة مساء"، على فضائية "دريم"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، وذلك خلال مداخلة هاتفية له، قائلاً: "مرشحو حزب النور بيسلموا عليها؟"، قائلة: "بيعملوا أكتر من كده"، فتابع: "بجد طيب والله حاجة جميلة".