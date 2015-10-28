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بالصور.. توافد العشرات من أهالى شهداء حادث ميناء عمان على مطار القاهرة

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بالصور.. توافد العشرات من أهالى شهداء حادث ميناء عمان على مطار القاهرة بالصور.. توافد العشرات من أهالى شهداء حادث ميناء عمان على مطار القاهرة
شهدت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأربعاء، توافد العشرات من أهالى شهداء حادث حريق ميناء بعمان لاستلام جثامين ذويهم، لتشيعهم لمثواهم الأخير بمحافظة أسيوط.

وكانت قد وصلت مطار القاهرة، منذ قليل، طائرة الخطوط المصرية التى تقل الجثامين من عمان وعلى متنها وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، والتى تقوم الآن بالإشراف على إنهاء إجراءات تسليم الجثامين لذويهم.

جدير بالذكر، أن جميع المتوفين والمصابين من مركز الغنايم بأسيوط؛ وهم "فارس زيدان رمضان عبد الله، همام إمام عبد المعتمد عبد العليم، نبهان محمد عبد العليم، سعد البدرى محمد عمر، أحمد جمال أحمد بكر".

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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