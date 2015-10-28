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طائرات التحالف تقصف أهدافا لميليشيات الحوثيين بالعاصمة اليمنية

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طائرات التحالف تقصف أهدافا لميليشيات الحوثيين بالعاصمة اليمنية طائرات التحالف تقصف أهدافا لميليشيات الحوثيين بالعاصمة اليمنية

>قصفت طائرات دول التحالف العربى فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء مواقع تابعة لجماعة الحوثيين وصالح فى العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفاد شهود عيان بأن الطائرات استهدفت معسكر جبل النهدين المطل على دار الرئاسة بشارع السبعين جنوب صنعاء ومعسكر الحفا للحرس الجمهورى فى نقم ومعسكر سلاح المهندسين ومجمع النقل البرى والأشغال العسكرية أسفل جبل نقم شرق العاصمة.

وسمع أزيز الطائرات بوضوح وهى تستهدف هذه الأماكن، فيما دوت الانفجارات بالأماكن المستهدفة، وسط إطلاق المضادات الأرضية نحو الطائرات.

وكانت الطائرات قد استهدفت مساء أمس حى الجراف معقل جماعة الحوثيين فى شمال صنعاء .
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