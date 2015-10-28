بالفيديو.. مشادة بين "مارجريت عازر" ومرشحة قبطية على قوائم "النور" بـ"العاشرة مساء"

ونشبت مشادة بين مارجريت عازر، خلال مداخلة هاتفية لها، ببرنامج "العاشرة مساء"، على فضائية "دريم"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، وسوزار سمير، ضيفة البرنامج، على الهواء، وقالت عازر: "أنتى مش أمينة.. وحزب النور هيحكم عليكى إذا كنتى بتفهمى أو مبتفهميش"، مضيفة أن المسيحيين المنضمين لحزب النور لم يخسروا لأنهم وصلوا إلى ما يريدون.
واشتعلت المشادة الكلامية عندما قالت عازر :"الأستاذة سوزان دى"، فردت الأخيرة:"متقوليش - دى - لو سمحتى والتزمى بآداب الحديث، عشان أنا بحب الاحترام".
وأوضحت مارجريت عازر، أنها وصفت الأقباط المنضمين لحزب النور بأنهم "خانوا الوطن وخانوا طائفتهم" لأنهم جعلوه مزروع داخل جسد الوطن بوجودهم فيه، وعندما ينضموا بمجموعة من البشر "يحتقروا" طائفتهم وينكروا عليهم مواطنتهم، وتابعت :"سوزان سمير لا تقر بالهزيمة لأنها وصلت للهدف اللى هى عاوزاه.. اتعرفت ودخلت الإعلام"، فردت الأخيرة :"أنا معروفة من قبلك ولى تاريخ سياسى.. ولولا الوفد مكنش حد عرفك".
واكدت مارجريت عازر:"أنا أول سيدة مسيحية تصبح أمين عام حزب سياسى شاركت فى تأسيسه"، فردت سوزان سمير :"قبلك جورجيت قللينى.. الست اللى بميت راجل اللى جزمتها أخضع أبوسها.. وأطلب من الرئيس يعينها كمسيحية وكسيدة.. جزمتها بيا أنا وعيلتى والمجتمع كله".
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