إحباط هجوم لداعش شرقى تكريت وإسقاط 5 قتلى من مسلحى التنظيم

>أعلن مصدر أمنى عراقى اليوم الأربعاء ان القوات العراقية المشتركة أحبطت هجوما لتنظيم داعش شرقى تكريت وكبدته خمسة قتلى.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية إن "تنظيم داعش شن هجوما كبيرا ليل الثلاثاء الأربعاء على جبال حمرين 40 كلم شرقى تكريت من محورين هما الفتحة وطريق الأبيض واستمرت المواجهات حتى الفجر حيث تمكنت القوات الأمنية والحشد الشعبى من التصدى للهجوم موقعة خمسة قتلى فى صفوف المهاجمين وإصابة ثلاثة من القوات بجروح".

وأوضح أن "عناصر داعش تمكنوا من نقل أسلحة ثقيلة خلف القوات العراقية بمنطقة طريق الأبيض فى جبال حمرين وباغتوها بقصف كثيف لكنها تمكنت من التصدى لهم بعد وصول تعزيزات من حشد ناحية العلم التى دعت عبر مكبرات الصوت فى المساجد جميع عناصر الحشد بالتوجه لجبال حمرين للتصدى للهجوم".

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