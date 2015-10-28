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مطالب بإقالة رئيس شركة مضارب كفر الشيخ لتجاوزه 69 عاما

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مطالب بإقالة رئيس شركة مضارب كفر الشيخ لتجاوزه 69 عاما مطالب بإقالة رئيس شركة مضارب كفر الشيخ لتجاوزه 69 عاما
طالب عدد من العاملين بشركة مضارب كفر الشيخ، بتدخل رئيس الشركة القابضة الغذائية التابعة لوزارة ، لإقالة فتحى عبد العزيز سلامة رئيس شركة مضارب كفر الشيخ لتجاوزه 69 عاما، مما يعد مخالفة صريحة لقانون قطاع الأعمال العام، الذى يقضى بعدم المد فوق ال 62 عاما.

ووجه عدد من العاملين اتهامات لرئيس الشركة ببيع أراضيها ،وهى تمثل ثروات كبيرة ما أدى إلى إيقاف المزاد الأخير لبيع مساحة أرض تبلغ 5100 متر بمضرب السلام.
> وكان اللواء أحمد بسيوني رئيس الوحدة المحلية لدسوق اعترض خلال جلسة البيع، على قرار الشركة القابضة للسلع الغذائية، وشركة مضارب كفرالشيخ، بصفته ممثلا عن الدكتور أسامه حمدى عبدالواحد محافظ كفرالشيخ، باعتبارها أملاك دولة، ما أدى إلي قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بتعليق لافته تحذر من بيع تلك الأرض.

وقال سوزان محمد من العاملين بالشركة لـ"اليوم السابع" أنه لا يجوز قانونا استمرار رئيس شركة عمره 69 عاما رغم وجود كفاءات كثيرة فيها ، ولفتت أنها تقدمت بمذكرة ضد رئيس الشركة لمحافظ كفر الشيخ الدكتور أسامة حمدى حول بيع أراضى الشركة بقيمتها الدفترية .

كما طالبت سوزان محمد بتدخل اللواء ابراهيم حسنين رئيس القابضة الغذائية لإنقاذ الشركة ، وتعيين رئيس شاب لها من القيادات فيها، فى ظل ما تحققه من خسائر.
>وطالبت بحل مشكلة عدم حصول العاملين المقترضين من البنك الاهلى على رواتبهم الشهرية من البنك حتى الان.

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مصر 365

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