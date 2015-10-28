اتفاق روسى أمريكى إيرانى على مشاركة دول المنطقة الرئيسية فى حل أزمة سوريا

>اتفقت روسيا وأمريكا وإيران على ضرورة مشاركة دول المنطقة الرئيسية دون استثناء فى حل الأزمة السورية.

وقالت الخارجية الروسية فى بيان لها، أوردته "قناة روسيا" مساء الثلاثاء أن هذا الاتفاق جاء خلال اتصالين هاتفيين لوزير الخارجية سيرجى لافروف مع نظيريه الأمريكى جون كيرى والإيرانى جواد ظريف حول تسوية الأزمة السورية.

وأوضح البيان أنه تم خلال الاتصال التى جرت بمبادرة من الجانب الإيرانى أن لافروف وكيرى ناقشا إمكانية دفع الحوار السياسى السورى - السورى بمشاركة المجتمع الدولى وبحث السبل الممكنة لتسوية الأزمة السورية بالتركيز على خطوات غير قابلة للتأجيل لإقامة حوار سورى داخلى.