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مدير الإستخبارات الفرنسية: "الشرق الأوسط الذى نعرفه انتهى"

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مدير الإستخبارات الفرنسية: "الشرق الأوسط الذى نعرفه انتهى" مدير الإستخبارات الفرنسية: "الشرق الأوسط الذى نعرفه انتهى"
أعلن مدير الاستخبارات الفرنسية برنار باجوليه الثلاثاء فى واشنطن خلال مؤتمر حول الاستخبارات، ان "الشرق الاوسط الذى نعرفه انتهى إلى غير رجعة"، مؤكدا ان دولا مثل العراق او سوريا لن تستعيد ابدا حدودها السابقة.

وقال باجوليه مدير الادارة العامة للأمن الخارجى "دى جى اس ايه" فى المؤتمر الذى شارك فيه ايضا مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية "سى آى ايه" جون برينان ان "الشرق الاوسط الذى نعرفه انتهى وأشك بأن يعود مجددا".

وأضاف "نحن نرى ان سوريا مقسمة على الأرض النظام لا يسيطر إلا على جزء صغير من البلد: ثلث البلد الذى تأسس بعد الحرب العالمية الثانية، الشمال يسيطر عليه الأكراد ولدينا هذه المنطقة فى الوسط التى يسيطر عليها داعش" فى اشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وأكد ان "الامر نفسه ينطبق على العراق"، مضيفا "لا اعتقد ان هناك امكانية للعودة إلى الوضع السابق".
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