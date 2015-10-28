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إصلاح الجماعة الإسلامية:الإخوان ترى حكم مبارك والحزب الوطنى"عصرها الذهبى"

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إصلاح الجماعة الإسلامية:الإخوان ترى حكم مبارك والحزب الوطنى"عصرها الذهبى" إصلاح الجماعة الإسلامية:الإخوان ترى حكم مبارك والحزب الوطنى"عصرها الذهبى"
قال عوض الحطاب، القيادى بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، إن مطالب مجلس الإخوان بتركيا تشكيل حكومة جديدة تتضمن جميع الفئات بما فيها أعضاء الحزب الوطنى المنحل، يشير إلى أن الجماعة ليس لديها مواقف وأن من هاجمتهم بالأمس تريد أن تتحالف معهم اليوم، موضحًا أن الجماعة لديها حنين لنظام مبارك.

وأكد الحطاب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الإخوان ترى فى عهد مبارك والحزب الوطنى "العصر الذهبى" للجماعة، فهم الآن يغازلون المفسدين من الحزب الوطنى، مشيرًا إلى أنهم "فى سفينة واحدة ضد الوطن".

وكان ما يسمى بـ"المجلس الثورى الإخوانى"، ومقره تركيا، دعا فى بيان له، لتشكيل حكومة بمشاركة الحزب الوطنى.


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