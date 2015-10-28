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خبير سياسى يتوقع حدوث انشقاقات واستقالات داخل "النور" بعد نتائج جولة الإعادة

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خبير سياسى يتوقع حدوث انشقاقات واستقالات داخل "النور" بعد نتائج جولة الإعادة خبير سياسى يتوقع حدوث انشقاقات واستقالات داخل "النور" بعد نتائج جولة الإعادة
أكد الدكتور يسرى العزباوى، الباحث فى النظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الناس تم استهلاكها منذ ثورة يناير من خلال الانتخابات والاستفتاءات، لافتا إلى أن استخدام المال السياسى زاد فى جولة الإعادة، متوقعًا زيادة العنف الانتخابى مع الساعات الأخيرة من فرز الأصوات فى ثانى أيام جولة الإعادة.

وأضاف العزباوى لـ"اليوم السابع": "أتوقع حدوث مفاجآت خلال المرحلة الثانية خاصة حزب النور والانشقاقات ستزداد مع ظهور نتائج جولة الإعادة التى لن تكون على هوى الحزب السلفى".

وأوضح "العزباوى"، أن الأزمة الأخيرة التى شهدتها محافظة الإسكندرية وفشل الأجهزة التنفيذية فى السيطرة على الأمطار جعل المواطن السكندرى يحتج بطريقته الخاصة ويعزف عن المشاركة فى جولة الإعادة.

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