نقابة السكة الحديد: استثناء عاملى الهيئة من إلغاء السفر المجانى بالقطارات

قال عبد الفتاح فكرى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، إن الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، وافق على استثناء العاملين بالهيئة من قرار إلغاء تصاريح السفر المجانية بالقطارات نتيجة لطبيعة عملهم التى تحتاج للسفر وعمرهم الذى أفنوه فى الهيئة.

وأضاف فكرى لـ"اليوم السابع"، أن تصاريح السفر المجانية بالقطارات باقية لجميع العاملين بالهيئة، لافتا إلى أن النقابة العامة استطاعت الحصول على موافقة وزير النقل لاستثناء العاملين من قرار إلغاء تصاريح السفر المجانية نتيجة لطبيعة علمهم ومسئولية الهيئة فى تحمل تكلفة سفر عامليها.

وزير النقل: "السكة الحديد بتخسر ومحدش هيركب القطار ببلاش تانى"