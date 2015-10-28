زوجة فى دعوى خلع:"اكتشفت أنه بيأكلنى لحم حمير لمدة 20 شهرًا عشان يوفر"

أقامت" نورا.خ"، دعوى بطلان زواج أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، ضد زوجها "طاهر.ج"، وطالبت بالانفصال منه وادعت عليه حرمانها من جميع حقوقها بسبب بخله، وإطعامها لمدة سنة و8 شهور لحم حمير ليوفر أمواله.

وقالت "نورا"، أمام محكمة الأسرة فى الدعوى التى حملت رقم 2098 لسنة 2015: "بحمد ربنا أنى مجبتش منه عيال كان زمانهم شافوا الويل لأنه بخيل وجلده، وبيحسبها بالورقة والقلم رغم مقدرته المادية".

وأضافت: "قبل الزواج كان يأتى لى بهدايا ولم يقصر يومًا، ولكن عندما أصبحت فى منزله تحول 180 درجة، لدرجة شكى فى أنه ليس الشخص الذى وافقت على الزواج منه، كان يقوم بخلط اللبن بالماء، ويرفض الخروج، ودائمًا ما نعيش على البقوليات للتوفير".

وأضافت: "مؤخرًا عملت أنه يقوم بشراء لحم الحمير من قبل أحد البائعين فى المنطقة، ويقوم بإطعامى إياه لكى يوفر ولا يدفع مبلغًا كبيرًا، وعندما واجهته أدعى بأنه يريد أن يؤمن مستقبله، وقال نصًا لى "كلها لحمة".

وتابعت الزوجة: "عندما علمت بما فعله فى وإهانته لى ومدى سوء تفكيره وتعذيبى، بعد أن كنت معززة مكرمه فى منزلى أهلى قررت الطلاق، لكنه لم يوافق وتركنى أقضى أكثر من 11 شهرًا معلقة، فاضطررت لإقامة دعوى خلع حتى أرتاح من العيش مع شخص مثله".

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