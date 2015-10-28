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6 أضرار للحوم المفرومة مجهولة المصدر.. أهمها تدمير ذاكرة الأطفال

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6 أضرار للحوم المفرومة مجهولة المصدر.. أهمها تدمير ذاكرة الأطفال 6 أضرار للحوم المفرومة مجهولة المصدر.. أهمها تدمير ذاكرة الأطفال
اللحوم المفرومة متواجدة فى كل البيوت الغنية والفقيرة، حيث تعدد استخداماتها فى الطهى، كما أنها تتميز بالطعم المميز والمثير الذى يعشقه الكثيرون، ولذلك نجدها فى كل البيوت.

وفى هذا السياق تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أنه من المتعارف عليه أو الشائع أن اللحوم المفرومة مجهولة المصدر أو المعبئة، متواجدة بكثرة فى كل الأماكن، ويسعى الكثيرون لشرائها بسبب سعرها الرخيص.

وتضيف أخصائية التغذية العلاجية، أن اللحوم المفرومة تحتوى على نسبة عالية من المواد الحافظة والدهون المهدرجة ونسبة من المواد الملونة، وبقايا اللحوم كالجهاز الهضمى للحيوانات والأسنان والجلود، ولا يوجد بها لحوم.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض الأضرار الناتجة عن تناول اللحوم المفرومة مجهولة المصدر أو المعبئة، ومنها:
>1- زيادة نسبة الإصابة بسرطان الجهاز الهضمى والكبد.
>2- الإصابة بالسمنة وزيادة.
>3- ارتفاع نسبة الكولسترول والدهون الثلاثية فى الدم.
>4- زيادة فرصة الإصابة بأمراض القلب.
>5- تدمير خلايا المخ
>6- ضعف ذاكرة الأطفال

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مصر 365