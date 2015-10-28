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إدارة دسوق التعليمية تشارك بمعسكر خدمة عامة لزوار مولد الإبراهيمى بكفر الشيخ

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إدارة دسوق التعليمية تشارك بمعسكر خدمة عامة لزوار مولد الإبراهيمى بكفر الشيخ إدارة دسوق التعليمية تشارك بمعسكر خدمة عامة لزوار مولد الإبراهيمى بكفر الشيخ
أكد أحمد رمزى السقا مدير عام إدارة دسوق التعليمية، أنه قرر إقامة معسكر كشفى من طلاب مدارس الإدارة يكون بمثابة خدمة عامة لزوار وأهالى مدينه دسوق باحتفالات المدينه بالمولد الإبراهيمى، وذلك فى إطار أعمال المشاركات المجتمعية التى يقوم بها طلاب وطالبات مدارس الإدارة وتفعيلا لها، مشيراً إلى أن دور الطلاب إرشاد الزوار فى حالة استفسارهم عن طريق ما أو مكان ما فى مدينة دسوق.

وأضاف رمزى ومن بين مهمة الطلاب مساعدة الأطفال الضالة للوصول إلى ذويهم عن طريق الإعلان المستمر عبر اذاعة المعسكر عن فقد طفل أو العثور على طفل وايضا توعية الزائرين وحسهم نظافه المدينه وعدم إلقاء مخلفاتهم بالأرض والكثير من الاعمال الارشادية التى تخدم زوار مدينه دسوق بالاحتفالات.

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