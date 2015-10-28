بالفيديو – بايرن يسقط فولفسبورج بثلاثية.. ويجرده من لقب كأس ألمانيا

(إفي): أقصى بايرن ميونخ اليوم منافسه فولفسبورج، حامل اللقب، بسهولة من الدور الثاني لبطولة كأس ألمانيا بعدما تغلب عليه بنتيجة 3-1.

ولم يهتز الفريق البافاري بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا لمواجهة حامل اللقب على ملعبه فولكسفاجن آرينا، حيث حسم بطل البوندسليجا اللقاء من أول نصف ساعة بثلاثة أهداف نظيفة أنهى بها الشوط الأول، ليتأهل لدور الـ16.

تقدم البرازيلي دوجلاس كوستا لبايرن في الدقيقة 15 من مجهود فردي رائع، بعدما انطلق وراوغ لاعبين اثنين خارج المنطقة قبل أن يختار التسديد البعيد بيسراه ليدك شباك فولفسبورج.

وتواصل المد الهجومي لبايرن في مقابل تراجع فولفسبورج، وسريعا جاء الهدف الثاني في الدقيقة 20 من كرة سددها كوستا مجددا ليردها الدفاع ثم تعود الكرة لبايرن داخل المنطقة لتصل إلى توماس مولر الذي لم يتوان في تسديدها بيمناه في الشباك.

وبنفس الطريقة أضاف مولر الهدف الثالث في الدقيقة 34 من عرضية لديفيد ألابا، وكاد كوستا أن يختتم الشوط الأول بهدف رابع لولا الرعونة.

في المقابل ألغى الحكم هدفا غير صحيح في الدقائق الاخيرة من الشوط الأول لفولفسبورج بداعي التسلل.

وحاول فولفسبورج تقليص الفارق في الشوط الثاني، لكن بايرن لم يمنح له فرصة، بل كاد يزيد الغلة بهدف رابع قبل نهاية المباراة بربع الساعة عبر الهولندي آريين روبن من تسديدة قوية بيسراه، لولا تدخل الدفاع في الوقت الحاسم لإبعادها ركنية.

ولكن آندي شورله البديل نجح في تسجيل هدف شرفي قبل النهاية بدقيقة من استغلال لهفوة دفاعية ليخترق منطقة بايرن ويسجل على يمين الحارس مانويل نوير من تسديدة أرضية بيمناه.

كما ودع البطولة أيضا آينتراخت فرانكفورت بخسارته أمام ارتسجبيرجه المتواضع بهدف نظيف، وبالمثل ماينز الذي خسر 1-2 على أرضه أمام ميونخ 1860 وأيضا هانوفر الذي سقط بهدفين لواحد على ملعب دارم شتات.