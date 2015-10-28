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بالفيديو – شيفيلد وينزداي يضرب أرسنال بثلاثية.. ويقصيه من ' كابيتال وان '

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بالفيديو – شيفيلد وينزداي يضرب أرسنال بثلاثية.. ويقصيه من ' كابيتال وان ' بالفيديو – شيفيلد وينزداي يضرب أرسنال بثلاثية.. ويقصيه من ' كابيتال وان '

(إفي): ودع أرسنال منافسات بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (كابيتال وان) بعد خسارته أمام شيفيلد وينزداي بثلاثة أهداف نظيفة في دور الـ16.

وحملت ثلاثية شيفيلد وينزداي، الذي ينافس في منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيونشيب) توقيع روس والاس ولوكاس جواو وسام هاتشينسون في الدقاءق 27 و40 و51.

جاء الهدف الأول من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم داخل المرمى،

بينما سجل جواو الهدف الثاني برأسية متقنة بعد أن ارتقى أعلى من باقي لاعبي أرسنال.

بينما أضاف هاتشينسون الهدف الثالث بعد سلسلة من الكرات الهوائية التي وصلته داخل منطقة الجزاء ليسددها دون أن تلمس الكرة الأرض لتهز الشباك.

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فيديو اليوم السابع

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