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بالفيديو – هل اقتربت النهاية؟ ستوك يرسل تشيلسي ' حامل اللقب ' خارج كأس الرابطة

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بالفيديو – هل اقتربت النهاية؟ ستوك يرسل تشيلسي ' حامل اللقب ' خارج كأس الرابطة بالفيديو – هل اقتربت النهاية؟ ستوك يرسل تشيلسي ' حامل اللقب ' خارج كأس الرابطة

هل اقتربت نهاية جوزيه مورينيو مع تشيلسي؟ لا أحد يعرف.. ولكن قد يصبح هذا الأمر قريبا بعدما ودع الزرق بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كابيتال وان" على يد ستوك سيتي.

وحل تشيلسي ضيفا على ستوك في ملعب بريتانيا لمواجهته في دور الـ16 من البطولة التي يحمل لقبها.

ونجح أصحاب الأرض في التفوق على كتيبة المدرب البرتغالي مورينيو بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ليتأهلون للدور ربع النهائي.

افتتح ستوك سيتي أهداف المباراة في الدقيقة 52 عن طريق جوناثان والترز، قبل أن يعدل لويك ريمي النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وشهدت المباراة طرد للاعب ستوك سيتي فيل باردسلي بعد حصوله على إنذارين.

وفي ركلات الترجيح سدد لاعبي كلا الفريقين بنجاح، وفي الركلة الأخيرة لتشيلسي أضاعها إيدن أزار بعدما تصدى له حارس ستوك سيتي ليقصي حامل اللقب من البطولة.

وواصل تشيلسي معاناته خلال الموسم الجاري إذ أنه يحتل المركز الـ15 في الدوري الإنجليزي، وخسر أول بطولة له في الموسم الجاري.

وأشارت العديد من تقارير الصحف الإنجليزية أن إدارة تشيلسي تفكر في إقالة المدرب البرتغالي بسبب سوء النتائج ولكن ما يمنعها هو الشرط الجزائي.

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فيديو اليوم السابع

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