في غياب المحمدي- محرز ' عميل مزدوج ' في تأهل هال سيتي بكأس الرابطة

تأهل هال سيتي للدور ربع النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كابيتال وان" بعدما أقصى منافسه ليستر سيتي في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء.

واستضاف هال سيتي منافسه ليستر في ملعب كي سي ستاديوم لحساب دور الـ16 من البطولة.

وشهدت المباراة غياب أحمد المحمدي عن المشاركة فيها بعدما بقى على مقاعد البدلاء.

وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، قبل أن ينجح النمور في التأهل بعد التغلب على ضيوفهم في ركلات الترجيح بنتيجة 5/4.

افتتح رياض محرز أهداف المباراة لصالح ليستر سيتي في الدقيقة التاسعة من الشوط الإضافي الأول.

وأدرك هال سيتي التعادل عن طريق أبيل هيرنانديز بعد ذلك بست دقائق.

وفي ركلات الترجيح أضاع محرز ركلة الجزاء التي قام بتنفيذها فيما نجح هال سيتي في تسجيل كل ركلاته بنجاح ليتأهل للدور التالي.