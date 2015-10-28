بالفيديو – إنتر ميلان يعبر بولونيا بصعوبة.. ويتصدر الدوري الإيطالي مؤقتا

(إفي): فاز إنتر ميلانو الإيطالي اليوم على مضيفه بولونيا بهدف نظيف في أولى مبارايات الجولة العاشرة بالدوري الإيطالي لكرة القدم على ملعب ريناتو دال آرا.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب ماور إيكاردي في الدقيقة 68، علما أن الـ"نيراتزوري" لعب منقوصا بداية من الدقيقة 61 عقب طرد فيليبي ميلو.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد انتر إلى 21 نقطة ليتصدر الدوري الإيطالي مؤقتا بـ21 نقطة

وبفارق نقطة واحدة عن روما الذي قد يستعيد الصدارة غدا الأربعاء في مباراته مع أودينيزي.

من جانبه تجمد رصيد بولونيا عند ست نقاط في المركز الـ18 بعد أن مني بخسارته الثامنة في المسابقة.