هيئة قناة السويس: زيادة عدد السفن والحمولات خلال شهر سبتمبر بنسبة 3.9%

كشف تقرير إحصائى حديث صادر عن هيئة قناة السويس، أنه خلال شهر سبتمبر الماضى ارتفعت عدد السفن العابرة للمجرى الملاحى للقناة من الاتجاهين بنسبة 3,9%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 2014.

كما حدثت زيادة فى الحمولات وصلت إلى 3,4% خلال سبتمبر 2015 مقارنة بسبتمبر 2014، حيث وصل إجمالى متوسط عبور السفن إلى 50 سفينة مقارنة بـ48 سفينة خلال العام الماضى.

وأشارت التقارير، إلى أن القناة شهدت عبور 1515 سفينة من الاتجاهين خلال شهر سبتمبر من العام الحالى، مقابل 1458 سفينة فى العام الماضى، وحمولات 86619 ألف طن مقارنة بـ83754 ألف طن 2014.

وأكدت التقارير، أن ناقلات البترول شهدت زيادة ملحوظة، حيث عبرت القناة خلال سبتمبر الماضى 352 ناقلة بترول، بحمولة قدرها 15328 ألف طن مقارنة بعبور 332 ناقلة بترول العام الماضى فى نفس الشهر، بحمولة قدرها 14257 ألف طن، ومقدار الزيادة فى السفن 6% وفى الحمولات 7,5%.

وأضافت التقارير، أن سفن الغاز الطبيعى فهى أيضًا شهدت ارتفاعًا، حيث عبرت القناة فى سبتمبر الماضى 59 سفينة بحمولة 6426 ألف طن مقابل عبور 44 سفينة العام الماضى بحمولة قدرها 4818، بينما حدث انخفاض فى أعداد سفن البضائع العابرة للقناة، حيث عبرت القناة الشهر الماضى 293 سفينة مقابل 326 سفينة العام الماضى، كما انخفضت الحمولات، حيث وصلت حمولات سفن البضائع الصب الشهر الماضى إلى 10294 ألف طن، بينما كانت الحمولات فى العام الماضى 11506 ألف طن.

وتابعت التقارير، أن سفن الحاويات قد شهدت انخفاضًا أيضًا خلال سبتمبر 2015، حيث عبرت 493 سفينة حاويات القناة الشهر الماضى بحمولة قدرها 47617 ألف طن مقابل عبور 521 سفينة العام الماضى، وانخفاض فى الحمولات على عكس عدد السفن، حيث وصلت الحمولات العام الماضى إلى 46416 ألف طن.

وارتفعت عدد سفن البضائع العامة، حيث وصلت فى سبتمبر 2015 إلى 149 سفينة مقابل 80 سفينة فى العام الماضى والحمولات كانت 1370 ألف طن فى سبتمبر الماضى مقابل 939 ألف طن العام الماضى.

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