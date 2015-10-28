أحد حلفاء الإخوان: الجماعة تقدم تنازلات لغير الإسلاميين لتتواصل مع الغرب

قال ممدوح إسماعيل، أحد حلفاء جماعة الإخوان، إن الجماعة تتهافت لنيل إعجاب الليبراليين واليساريين وأى نظام حتى من لافكر له كى يتواجدوا فى ساحة القبول العالمى والإعلامى و"اللطافة السياسية".

وأضاف ممدوح إسماعيل، فى بيان عبر صفحته على "فيس بوك": "أن الجماعة تقدم تنازلات لتيارات غير إسلامية من أجل أن تتحالف معها بإيعاذ من الغرب من أجل أن يظل التنظيم على تواصل دائم مع دول أوروبا".

تقارير أمنية تثبت تمويل عماد الجلدة لنواب الإخوان بانتخاب مجلس الشعب 2012 ودعم اعتصامات رابعة والنهضة.. نائب الحزب الوطنى انضم للإخوان سرًا وشركة "هورس" للسياحة كانت الباب الشرعى لتمويل الجماعة