أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : قوانين البيت وكيف نتعامل مع الطفل العنيد -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع ليلى عمر - حلقة السبت 8-4-2017 -
حبس شخص جديد بقضية سلاح الوراق.. المتهم فيها 3 ضباط -
أمن القاهرة ينجح في استرداد 3 آلاف متر من أراضي الدولة بالتبين -(صور) -
بالصور.. ميناء بورسعيد يستقبل أول سفينة سياحية في 2017 -
الخميس.. إطلاق مبادرة "قلوب مصرية" في مؤتمر صحفي للمعهد القومي -
بوالغيط: الجامعة العربية لا يمكنها إلا أن تساند الشعب السوري المغلوب على أمره -
مقتل 10 من طالبان خلال تبادل لاطلاق النار في باكستان -
منى مينا: قانون التأمين الصحي «ستارة خلفية للخصخصة» -
الوفد: إدارة «هني ويل» بالعاشر تتحدى القانون وتتجاهل مطالب العمال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الكهرباء": الرئاسة كلفتنا بالبدء فى دراسات المرحلة الثانية من" الضبعة"

Google+ Print
"الكهرباء": الرئاسة كلفتنا بالبدء فى دراسات المرحلة الثانية من" الضبعة" "الكهرباء": الرئاسة كلفتنا بالبدء فى دراسات المرحلة الثانية من" الضبعة"
أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن إقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء فى الضبعة بالتعاون مع شركة روزاتوم الروسية فى ليس المشروع النووى الوحيد الذى تسعى إليه مصر، موكداً أن هناك تكليفات من رئاسة الجمهورية بالبدء فى الدراسات الخاصة بالمرحلة الثانية من المشروع.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أرض الضبعة تستوعب حتى 8 محطات نووية لتوليد الكهرباء ستتم على 8 مراحل، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات بقدرة 1200 ميجا وات للمفاعل بإجمالى قدرات 4800 ميجا وات والتى سيتم البدء فى إنشائها بداية 2016.

وأوضح المصدر، أن أول مفاعل سينتهى عام 2022، موضحا أن اختيار وزارة الكهرباء للعرض المقدم من روسيا نتيجة لوجود العديد من المميزات لصالح الجانب المصرى.

وأضاف المصدر أن من أهم بنود العقد الذى سيتم توقيعه بين مصر وروسيا والذى يسمى بالاتفاقية الإطارية ينص على أن أرض الضبعة ملك لجمهورية مصر العربية ولها الحق فى التعاون مع دول أخرى فى تنفيذ المراحل التالية من المحطة كما يتناسب مع مصالح مصر السياسية والفنية والاجتماعية.


>بعد وضع حجر أساس "الضبعة"..مصدر بالكهرباء: المحطة بدون عمالة بسبب رفض المالية دفع الرواتب.. المشروع النووى يحتاج 1400 مهندس وفنى والهيئة تضم 60 مهندسًا فقط.. والكفاءات "تطفش" للخارج بسبب تجاهلهم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الخميس.. إطلاق مبادرة "قلوب مصرية" في مؤتمر صحفي للمعهد القومي

الخميس.. إطلاق مبادرة "قلوب مصرية" في مؤتمر صحفي للمعهد القومي

بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام"

بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام"

السفيرة عزيزة - مها مصطفى ... صاحبة أول عربية أكل متنقلة في مصر

السفيرة عزيزة - مها مصطفى ... صاحبة أول عربية أكل متنقلة في مصر

مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي"

مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي"