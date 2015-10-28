"الكهرباء": الرئاسة كلفتنا بالبدء فى دراسات المرحلة الثانية من" الضبعة"

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن إقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء فى الضبعة بالتعاون مع شركة روزاتوم الروسية فى مصر ليس المشروع النووى الوحيد الذى تسعى إليه مصر، موكداً أن هناك تكليفات من رئاسة الجمهورية بالبدء فى الدراسات الخاصة بالمرحلة الثانية من المشروع.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أرض الضبعة تستوعب حتى 8 محطات نووية لتوليد الكهرباء ستتم على 8 مراحل، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات بقدرة 1200 ميجا وات للمفاعل بإجمالى قدرات 4800 ميجا وات والتى سيتم البدء فى إنشائها بداية 2016.

وأوضح المصدر، أن أول مفاعل سينتهى عام 2022، موضحا أن اختيار وزارة الكهرباء للعرض المقدم من روسيا نتيجة لوجود العديد من المميزات لصالح الجانب المصرى.

وأضاف المصدر أن من أهم بنود العقد الذى سيتم توقيعه بين مصر وروسيا والذى يسمى بالاتفاقية الإطارية ينص على أن أرض الضبعة ملك لجمهورية مصر العربية ولها الحق فى التعاون مع دول أخرى فى تنفيذ المراحل التالية من المحطة كما يتناسب مع مصالح مصر السياسية والفنية والاجتماعية.

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