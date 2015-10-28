أخبار عاجلة

منى مينا: قانون التأمين الصحي «ستارة خلفية للخصخصة» -
الوفد: إدارة «هني ويل» بالعاشر تتحدى القانون وتتجاهل مطالب العمال -
لماذا اختفت ملامح جريمة بحر البقر بالتزامن مع زيارة وفد إسرائيلي؟ -
أبو الغيط: الوضع السوري مؤلم.. ونطالب بملاحقة الجناة -
طرح 9 شواطئ في مزاد علني بالإسكندرية -
مشرف نظافة بالمنيا.. باع صناديق القمامة وأبلغ عن سرقتها -
«سعفان» يسلم 63 عقد عمل لذوى القدرات الخاصة -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : كيف أتعامل مع الطفل في سن سنة ونصف و الثواب والعقاب -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على الأسئلة المتعلقة بالوفاة -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على السؤال المحرج " أنا جيت إزاي " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

التعليم العالى تستعين بصحفيين بلجنة الملحقين الإداريين..والوزير: بدون مقابل

Google+ Print
التعليم العالى تستعين بصحفيين بلجنة الملحقين الإداريين..والوزير: بدون مقابل التعليم العالى تستعين بصحفيين بلجنة الملحقين الإداريين..والوزير: بدون مقابل
كشفت مصادر لـ"ليوم السابع"، أن الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ألغى اللجان الامتحانية الخاصة بالمستشارين الثقافيين والملحقين الإداريين بالسفارات المصرية بالخارج، وشكل لجان أخرى لاختيار هؤلاء الملحقين بعد اكتشاف نجاح عدد من الموظفين ذوى القرابة بقيادات بالوزارة، وذلك خلال فترة تولى الدكتور السيد عبد الخالق منصب الوزير.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة، أن اللجنة الجديدة ضمت 2 من الصحفيين المعنيين بالتغطية الإعلامية لوزارة التعليم العالى، مؤكدة أن أعضاء اللجنة الجديدة لاختيار الملحقين الإداريين والمستشارين الثقافيين قانونا يتحصلون على أموال مقابل الاجتماعات التى يشاركون فيها.

من جانبه، قال الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الفترات السابقة شهدت العديد من المجاملات فى اختيار الملحقين الإداريين، مشيرا إلى أن الوزارة تحرص هذه المرة على تطبيق القواعد والمعايير المحددة قانونا، قائلا: "استحدثت الاستعانة بمراقبين على عمل اللجنة وشارك فى المراقبة على عمل اللجنة اثنين من الصحفيين الذين لديهم خبرة فى مجال التعليم العالى ويعملون بمؤسسات تتبع الدولة دون مقابل مادى".

وأضاف "الشيحى"، أن المراقبين ليس لهم تصويت أو اختيار أو تدخل فى عمل اللجان بل يقتصر دورهم فى الرقابة على ما تقره اللجنة فقط واختياراتها من أجل ضمان النزاهة.


>الشيحى: وزير المالية لا يعلم بإرسال منشور للجامعات بتطبيق "الخدمة المدنية"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365