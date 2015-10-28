التعليم العالى تستعين بصحفيين بلجنة الملحقين الإداريين..والوزير: بدون مقابل

كشفت مصادر لـ"ليوم السابع"، أن الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ألغى اللجان الامتحانية الخاصة بالمستشارين الثقافيين والملحقين الإداريين بالسفارات المصرية بالخارج، وشكل لجان أخرى لاختيار هؤلاء الملحقين بعد اكتشاف نجاح عدد من الموظفين ذوى القرابة بقيادات بالوزارة، وذلك خلال فترة تولى الدكتور السيد عبد الخالق منصب الوزير.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة، أن اللجنة الجديدة ضمت 2 من الصحفيين المعنيين بالتغطية الإعلامية لوزارة التعليم العالى، مؤكدة أن أعضاء اللجنة الجديدة لاختيار الملحقين الإداريين والمستشارين الثقافيين قانونا يتحصلون على أموال مقابل الاجتماعات التى يشاركون فيها.

من جانبه، قال الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الفترات السابقة شهدت العديد من المجاملات فى اختيار الملحقين الإداريين، مشيرا إلى أن الوزارة تحرص هذه المرة على تطبيق القواعد والمعايير المحددة قانونا، قائلا: "استحدثت الاستعانة بمراقبين على عمل اللجنة وشارك فى المراقبة على عمل اللجنة اثنين من الصحفيين الذين لديهم خبرة فى مجال التعليم العالى ويعملون بمؤسسات تتبع الدولة دون مقابل مادى".

وأضاف "الشيحى"، أن المراقبين ليس لهم تصويت أو اختيار أو تدخل فى عمل اللجان بل يقتصر دورهم فى الرقابة على ما تقره اللجنة فقط واختياراتها من أجل ضمان النزاهة.

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